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ВАЗ перевернулся на трассе Жирновск – Вешенская

ВАЗ перевернулся на трассе Жирновск – Вешенская
Водитель ВАЗа опрокинулся на трассе Жирновск – Рудня – Вязовская – Михайловская – Вешенская. Дорожно-транспортное происшествие случилось около десяти часов вечера 27 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина 53 лет ехал за рулем «ВАЗ-21103» со стороны села Ильмень в сторону села Матышево в Руднянском районе Волгоградской области. По пути он потерял управление, выехал на обочину и перевернулся.

Автомобилист получил травмы и был госпитализирован.

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