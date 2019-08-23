Под Сальском в столкновении двух иномарок пострадали четверо, в том числе годовалый ребенок



Под Сальском в столкновении «Киа Спортейдж» и «Хендай Соната» пострадали четыре человека. ДТП случилось в ночь на 25 августа на автодороге Волгоград – Сальск.



По предварительной информации, 41-летний водитель «Хендай» следовал в сторону Сальска. Он выехал на встречную полосу движения, где врезался в «Киа».



- В результате аварии травмы получили: оба водителя, а также 27-летняя девушка и годовалый ребенок из «Киа», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.