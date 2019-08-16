На автодороге Волгоград – Сальск в столкновении двух иномарок 9-летний мальчик получил травмы
На трассе Волгоград – Сальск в аварии пострадал 9-летний мальчик. Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 августа вечером.
По предварительной информации, 21-летний водитель «Рено Меган» пытался обогнать «Шевроле» и столкнулся с машиной, которой управлял 40-летний мужчина.
– В результате ДТП пострадал 9-летний пассажир «Шевроле», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Мальчика доставили в больницу с травмами.