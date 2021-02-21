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На трассе Волгоград - Каменск 23-летний парень попал под колеса авто

На трассе Волгоград - Каменск 23-летний парень попал под колеса авто
На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский водитель автомобиля «Лифан» сбил пешехода. Происшествие случилось 23 февраля около 3 часов в Суровикинском районе (Волгоградская область).

По предварительной информации, 24-летний парень за рулем иномарки повернул с трассы на автордорогу хутора Нижнеосиновского. Он не заметил пешехода и на скорости сбил его.

- В результате ДТП 23-летнего пострадавшего доставили в больницу, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

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