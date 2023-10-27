На трассе Волгоград – Каменск пострадал в ДТП водитель «Дэу Матиза»

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

На трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский произошла авария, в которой пострадал человек. ДТП случилось 26 октября в 17:00.По предварительной информации, 47-летний водитель «Лады Ларгус» ехал в сторону Ростовской области. Мужчина проезжал недалеко от хутора Новодербеновского. Он выехал на встречную полосу, когда по ней двигался «Дэу Матиз». Избежать аварии не удалось. От удара перед южнокорейского автомобиля разворотило.По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в результате аварии 49-летний водитель «Дэу» получил травмы. Мужчину доставили в больницу.