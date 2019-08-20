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На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в ДТП пострадал мужчина

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в ДТП пострадал мужчина
На трассе Волгоград - Каменск в аварии пострадал 56-летний водитель «Ссанг Йонг Рекстон II». ДТП случилось днем 22 августа.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 56-летний автомобилист на «Ссанг Йонг Рекстон II» выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Куга». От удара его отбросило на грузовик ДАФ.

- В результате происшествия водитель корейского авто получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, - добавили в ведомстве.

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