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На трассе Волгоград-Каменск пострадали пять человек в ДТП

На трассе Волгоград-Каменск пострадали пять человек в ДТП
Пять человек пострадали в столкновении двух легковых авто. Происшествие случилось вечером 21 октября на трассе Волгоград-Каменск.

По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Равон Р2» направлялась из Волгограда в Ростов-на-Дону. На 162-м километре, не справившись с управлением, она выехала на встречную полосу. На скорости машина влетела в «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 30-летний дончанин. Кроме него, в отечественном автомобиле ехали еще трое человек.

- В результате ДТП оба водителя и 41-летний пассажир «Лады» госпитализированы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. - Еще двое пассажиров 42 и 27 лет, находившиеся в «ВАЗ-2114», в больницу обратились самостоятельно.

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