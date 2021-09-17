На трассе Волгоград - Каменск автомобилист сбил пешехода и скрылся
На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский пешеход попал под колеса авто. Происшествие случилось вечером 19 сентября в Калачевском районе.
По информации ГУ МВД по Ростовской области, 40-летний мужчина шел по обочине проезжей части. Неизвестный водитель легковушки сбил пешехода. Автомобилист даже не стал останавливаться, чтобы узнать о самочувствии пострадавшего. Лихач промчался мимо.
Правоохранители разыскивают нарушителя. Автомобилисту может грозить уголовное дело.