На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП



Массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. В ночь на 16 июля в Каменском районе столкнулись сразу три автомобиля.



По автодороге двигался водитель за рулём «ВАЗ-2110». Он пошёл на обгон и выехал на встречную полосу. Мужчина не успел завершить свой манёвр и врезался в «ВАЗ-2107». Затем он столкнулся с «Вольво».



Все три легковушки получили серьёзные механические повреждения. Переднюю часть «десятки» сильно смяло, одну из дверей практически вывернуло наружу. По счастливой случайности ни один из участников ДТП не пострадал.