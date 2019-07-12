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На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП

На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП
Массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. В ночь на 16 июля в Каменском районе столкнулись сразу три автомобиля.

По автодороге двигался водитель за рулём «ВАЗ-2110». Он пошёл на обгон и выехал на встречную полосу. Мужчина не успел завершить свой манёвр и врезался в «ВАЗ-2107». Затем он столкнулся с «Вольво».

Все три легковушки получили серьёзные механические повреждения. Переднюю часть «десятки» сильно смяло, одну из дверей практически вывернуло наружу. По счастливой случайности ни один из участников ДТП не пострадал.

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