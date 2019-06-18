На трассе в Ростовской области при ДТП с грузовиками пострадал водитель



При столкновении двух грузовиков в Ростовской области пострадал водитель. Авария произошла 19 июня в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон».



Сообщение о ДТП поступило около 16 часов. На 1 040-м километре автодороги врезались друг в друга большегрузы МАН и «Скания». Прибывшие на место спасатели обесточили оба автомобиля. Мужчина в кабине МАНа оказался заблокирован, и его пришлось доставать с помощью специального инструмента. Затем сотрудники скорой помощи доставили его в больницу.



- Водитель второго грузовика от медицинской помощи отказался, - отметили в Ростовской областной поисково-спасательной службе.

