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На трассе в Ростовской области при ДТП с грузовиками пострадал водитель

На трассе в Ростовской области при ДТП с грузовиками пострадал водитель
При столкновении двух грузовиков в Ростовской области пострадал водитель. Авария произошла 19 июня в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон».

Сообщение о ДТП поступило около 16 часов. На 1 040-м километре автодороги врезались друг в друга большегрузы МАН и «Скания». Прибывшие на место спасатели обесточили оба автомобиля. Мужчина в кабине МАНа оказался заблокирован, и его пришлось доставать с помощью специального инструмента. Затем сотрудники скорой помощи доставили его в больницу.

- Водитель второго грузовика от медицинской помощи отказался, - отметили в Ростовской областной поисково-спасательной службе.
На трассе в Ростовской области при ДТП с грузовиками пострадал водитель

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