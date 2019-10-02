Водитель попал в больницу после ДТП в Ростовской области



На трассе в Ростовской области произошло ДТП с пострадавшим. Сообщение об аварии поступило на пульт спасателей 4 октября около 8:30. Происшествие случилось на 159-м километре трассы Элиста — Зимовники.



В Ростовской областной поисково-спасательной службе рассказали, что на указанном участке дороги столкнулись «Лифан» и «ГАЗ-3310». Сотрудники Зимовниковского поисково-спасательного отряда обесточили автомобили. В результате аварии травмы получил водитель иномарки. Его передали сотрудникам скорой помощи, которые доставили его в больницу. Водитель грузовика отказался от госпитализации.

