На трассе в Ростовской области водитель ВАЗа сбил пенсионерку

На трассе в Ростовской области водитель отечественного авто сбил пенсионерку. ДТП случилось 1 октября примерно в 18:30.По предварительной информации, за рулем машины «ВАЗ-2199» находился мужчина. Он двигался по автодороге Багаевская - Новочеркасск. В микрорайоне Донском он не заметил 64-летнюю женщину, которая пыталась перебежать проезжую часть в ста метрах от пешеходного перехода, и сбил ее. На дороге было плохое освещение, поэтому он мог заметить пешехода заранее.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пенсионерка получила множественные травмы. Медики доставили ее в городскую больницу.