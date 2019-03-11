В Ростовской области мужчина на «Ладе» сбил 69-летнюю пенсионерку



В Ростовской области мужчина на «Ладе» сбил 69-летнюю пенсионерку. Авария произошла 12 марта около 9.30 в Волгодонске.



47-летний водитель «Лады XRAY» двигался по улице Ленина. В это время в районе дома № 10 по пешеходному переходу проезжую часть переходила 69-летняя женщина. Мужчина на отечественном автомобиле не успел затормозить и сбил пенсионерку.



В результате аварии она получила травмы различной степени тяжести. Врачи доставили пострадавшую в больницу.