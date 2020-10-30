На трассе в Ростовской области водитель сгорел заживо в своем авто

На трассе в Ростовской области водитель погиб в загоревшейся машине. ЧП случилось около семи часов утра 2 ноября в Неклиновском районе.Водитель ехал на «Волге» по трассе Покровское-Носово. Примерно на 18-м километре автодороги произошло ЧП, в результате которого отечественная машина загорелась. Шофер не успел выйти из авто и оказался в заложниках у стихии. Когда на место прибыли спасатели, тушить было нечего. Машина сгорела дотла вместе с водителем внутри.Из-за сильных термических повреждений не представилось возможности определить пол погибшего.- В настоящее время устанавливается личность водителя и обстоятельства случившегося, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.