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Водитель легковушки погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

Водитель легковушки погиб в ДТП на трассе в Ростовской области
На трассе в Ростовской области водитель ВАЗа погиб в ДТП. Авария случилась около 17 часов 6 сентября на подъезде к хутору Красный Луч в сторону трассы Шахты – Раздорская.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» с пассажиром ехал по автодороге, когда шофер потерял управление. Машина съехала с проезжей части и остановилась, только врезавшись в дерево.

Жертвой аварии стал 43-летний водитель. Он скончался от полученных травм. Пассажира легковушки, 48-летнего мужчину, доставили в больницу с различными травмами. Машина от удара получила серьезные механические повреждения.

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