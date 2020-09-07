Водитель легковушки погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области водитель ВАЗа погиб в ДТП. Авария случилась около 17 часов 6 сентября на подъезде к хутору Красный Луч в сторону трассы Шахты – Раздорская.По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» с пассажиром ехал по автодороге, когда шофер потерял управление. Машина съехала с проезжей части и остановилась, только врезавшись в дерево.Жертвой аварии стал 43-летний водитель. Он скончался от полученных травм. Пассажира легковушки, 48-летнего мужчину, доставили в больницу с различными травмами. Машина от удара получила серьезные механические повреждения.