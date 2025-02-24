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На трассе в Ростовской области в результате столкновения с фурой погибли трое

На трассе в Ростовской области в результате столкновения с фурой погибли трое
На дороге, соединяющей населенные пункты Сальск и Городовиковск Ростовской области, произошло смертельное ДТП поздней ночью 23 февраля.

В Сальском районе, по предварительным данным, водитель марки «Джили» двигался по проезжей части. Предположительно, из-за метели его занесло на встречную полосу, где легковушка столкнулась с грузовиком «МАН».

- В результате аварии, произошедшей в результате столкновения, погибли пассажиры и водитель автомобиля «Джили», - прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД РО
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