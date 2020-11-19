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В ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб 20-летний парень

В ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб 20-летний парень
В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» погиб 20-летний парень. Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 ноября в Новоусманском районе.

Как стало известно, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21154» ехал по трассе «М-4 «Дон» в сторону Малой Приваловки. На улице Мичурина в совхозе Новоусманском он не справился с управлением и вылетел в кювет. Потерявшая управление машина перевернулась.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в результате аварии погиб 20-летний пассажир. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. В больницу доставили водителя и еще одного 18-летнего пассажира авто.

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