В ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб 20-летний парень

В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» погиб 20-летний парень. Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 ноября в Новоусманском районе.Как стало известно, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21154» ехал по трассе «М-4 «Дон» в сторону Малой Приваловки. На улице Мичурина в совхозе Новоусманском он не справился с управлением и вылетел в кювет. Потерявшая управление машина перевернулась.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в результате аварии погиб 20-летний пассажир. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. В больницу доставили водителя и еще одного 18-летнего пассажира авто.