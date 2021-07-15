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На трассе в Ростовской области 28-летний парень погиб в аварии

На трассе в Ростовской области 28-летний парень погиб в аварии
На трассе в Ростовской области 28-летний парень погиб в ДТП. Трагедия произошла 16 июля вблизи аэропорта Платов.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в тот вечер автомобилист за рулем «Ниссана Альмера» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 1 022-го километра он не справился с управлением, и машина на высокой скорости упала на бок.

Проезжавшие мимо автомобилисты, увидев ДТП, вызвали «скорую». Однако медики не смогли спасти 28-летнего водителя. Он скончался от полученных травм.

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