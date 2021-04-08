На трассе в Ростовской области 58-летний мужчина погиб в ДТП с внедорожником

На трассе в Ростовской области 58-летний мужчина погиб в ДТП с участием двух иномарок. Трагедия произошла 9 апреля около 19:30 в Неклиновском районе.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 45-летний водитель внедорожника «Хендай» ехал по трассе Ростов - Таганрог. В районе 71-го километра попутный «Пежо» повернул налево. Автомобилист не успел вовремя отреагировать на маневр и врезался в машину. Удар оказался настолько сильным, что «Пежо» отбросило в кювет. Авто получило многочисленные повреждения и превратилось в груду металлолома. У внедорожника помялся капот, и отвалился бампер.- 58-летний водитель «Пежо» скончался от полученных травм, - прокомментировали в ведомстве.Также пострадал мужчина, находившийся за рулем внедорожника.