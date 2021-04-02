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На трассе в Ростовской области 36-летний водитель иномарки пострадал в ДТП c внедорожником

На трассе в Ростовской области 36-летний водитель иномарки пострадал в ДТП c внедорожником
В Ростовской области водитель иномарки выехал на встречку и врезался в другую машину. ДТП случилось около 18 часов 5 апреля в Неклиновском районе.

По предварительной информации, 36-летний мужчина на «Шевроле Ланос» ехал по автодороге Таганрог - село Беглица. В районе 4-го километра на дороге остановился попутный автомобилист, чтобы поменять колесо. Пытаясь объехать его, водитель «Шевроле» выехал на встречную полосу. Машина на скорости врезалась во внедорожник «Киа Спортейдж» под управлением 51-летнего мужчины.

От сильного удара легковушку развернуло в обратную сторону, а капот практически сложился пополам. Внедорожник отбросило на обочину. У него также поврежден капот.

- В результате аварии 36-летнего водителя «Шевроле» с травмами доставили в БСМП №5 города Таганрог, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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