На трассе в Ростовской области 57-летняя женщина погибла в ДТП

В Ростовской области на трассе случилось смертельное ДТП. Трагедия произошла рано утром 24 февраля в Каменском районе.По предварительной информации, 35-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 910-го километра он слишком близко подъехал к попутной машине и врезался в нее. От сильного удара «ВАЗ-2115» перевернулся на бок.- В результате аварии 57-летняя женщина-пассажир ВАЗа скончалась от полученных травм, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.При этом в ведомстве уточнили, что она была пристегнута ремнем безопасности.