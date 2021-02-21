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На трассе в Ростовской области 57-летняя женщина погибла в ДТП

На трассе в Ростовской области 57-летняя женщина погибла в ДТП
В Ростовской области на трассе случилось смертельное ДТП. Трагедия произошла рано утром 24 февраля в Каменском районе.

По предварительной информации, 35-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 910-го километра он слишком близко подъехал к попутной машине и врезался в нее. От сильного удара «ВАЗ-2115» перевернулся на бок.

- В результате аварии 57-летняя женщина-пассажир ВАЗа скончалась от полученных травм, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

При этом в ведомстве уточнили, что она была пристегнута ремнем безопасности.

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