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На трассе М-4 «Дон» легковушка врезалась в большегруз: есть погибший

На трассе М-4 «Дон» легковушка врезалась в большегруз: есть погибший
На трассе М-4 «Дон» водитель большегруза стал участником смертельного ДТП. Трагедия произошла 15 февраля около 12 часов в Воронежской области.

По предварительной информации, 46-летний водитель «Скании» ехал со стороны Ростова в Москву. В районе 711-го километра на трассу выехал 37-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2114». Он не пропустил большегруз и врезался в него.

- В результате ДТП от полученных травм скончалась 66-летняя женщина-пассажир ВАЗа, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в медучреждение.

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