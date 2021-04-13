На трассе Ростов - Ставрополь сгорел грузовой полуприцеп

На трассе Ростов-на-Дону - Ставрополь сгорел грузовой полуприцеп. Происшествие случилось в полдень 15 апреля в Красногвардейском округе у поворота на село Преградное.По предварительной информации, у прицепа седельного тягача «ДАФ» взорвалось колесо. Повалил черный дым, и за считанные секунды колесо загорелось, сообщает сайт Ставрополя. Пламя перекинулось на обшивку и мебель, которую перевозил мужчина. Шофер съехал на обочину и вышел из авто. Он отсоединил прицеп от тягача и вызвал спасателей.Когда пожарные прибыли на место, пламя охватило весь прицеп. Огнеборцы быстро потушили пожар, но от прицепа остался только каркас и обуглившаяся мебель. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.