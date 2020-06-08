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На Дону сгорел прицеп с сеном

На Дону сгорел прицеп с сеном
В Ростовской области сгорел грузовой прицеп с сеном. Возгорание произошло в посёлке Глубоком Каменского района ночью 9 июня.

Прицеп стоял на улице 50 лет ВЛКСМ. Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы около трёх часов ночи. Пламя быстро распространилось по сухой траве и охватило весь фургон.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила шесть квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники. Причина пожара пока не известна.

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