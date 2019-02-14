На Дону в столкновении двух автомобилей одна погибла, трое пострадали



На Дону в столкновении двух автомобилей одна погибла, трое пострадали. Авария случилась вечером 14 февраля на трассе Морозовск - Цимлянск - Волгодонск.



На 63-м километре автодороги 48-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением и врезался в «Опель».



- В ДТП погибла 54-летняя пассажирка отечественного автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Кроме того, травмы получили оба водителя и 51-летняя пассажирка иномарки. Их госпитализировали врачи.