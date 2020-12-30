В ДТП на трассе под Сальском погибла 18-летняя девушка

В аварии на 34-м километре трассы Сальск – Яшалта около девяти часов утра 1 января погибла 18-летняя девушка. Двое ее друзей такого же возраста с травмами доставлены в ЦРБ Сальска.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, компания молодых людей ехала на «Опеле Корса» в поселок Яшалта. Дорога была мокрой, затянутой густым туманом. 18-летний парень, который был за рулем иномарки, потерял управление, съехал в кювет и перевернулся.Так как водитель и пассажирки не были пристегнуты, их выбросило из машины. От полученных травм одна из 18-летних девушек скончалась на месте случившегося. Ее друзья доставлены в больницу.Госавтоинспекция призывает водителей Ростовской области соблюдать скорость во время неблагоприятных погодных условий.