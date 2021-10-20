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На трассе под Ростовом грузовик вылетел в кювет: видео

На трассе под Ростовом грузовик вылетел в кювет: видео
В Ростовской области грузовик вылетел в кювет на трассе. Происшествие случилось днем 22 октября на трассе в районе поселка Щепкин.

Судя по видео с места ЧП, водитель грузового авто не справился с управлением, съехал с дороги в кювет. Информации о пострадавших нет. В УГИБДД по Ростовской области также данных об аварии нет. Скорее всего, водитель машины не стал фиксировать аварию.

На движение автомобилей ДТП также никак не повлияло. Грузовик вылетел в кювет, не задев другие машины и не перегородив трассу.
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