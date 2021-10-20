На трассе под Ростовом грузовик вылетел в кювет: видео

В Ростовской области грузовик вылетел в кювет на трассе. Происшествие случилось днем 22 октября на трассе в районе поселка Щепкин.Судя по видео с места ЧП, водитель грузового авто не справился с управлением, съехал с дороги в кювет. Информации о пострадавших нет. В УГИБДД по Ростовской области также данных об аварии нет. Скорее всего, водитель машины не стал фиксировать аварию.На движение автомобилей ДТП также никак не повлияло. Грузовик вылетел в кювет, не задев другие машины и не перегородив трассу.