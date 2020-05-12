Три человека пострадали в массовой аварии на трассе М-4 «Дон»
На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области произошло массовое ДТП. В аварии пострадали три человека.
Авария случилась вечером 14 мая. По предварительным данным, 50-летний водитель «Лады Гранты» направлялся в сторону Ростова. Мужчина не выбрал безопасный интервал и врезался в ехавший впереди «Ниссан Премьеру». Затем «Лада» столкнулась с «Дэу Нексией» и «Ниссаном Альмера».
- В аварии пострадали водитель «Лады», 45-летний пассажир этого же автомобиля, а также 56-летняя женщина-пассажир «Ниссана Альмеры», - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Пострадавших с травмами госпитализировали. По факту происшествия начата проверка.