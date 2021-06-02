Четверо подростков пострадали в ДТП на трассе Ростов-Таганрог

На трассе в Ростовской области девочки-подростки 15 и 16 лет пострадали в аварии. Происшествие случилось в Мясниковском районе около 9 часов 4 июня.По предварительной информации, 39-летняя женщина за рулем «Киа Рио» ехала по трассе Ростов-Таганрог в сторону села Самбек. В районе 20-го километра (хутор Хапры) она не справилась с управлением. Машина врезалась в металлическое ограждение, а затем - в рекламный щит.- В результате аварии медицинская помощь потребовалась женщине-водителю и четырем пассажиркам в возрасте 15-16 лет, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Пострадавшие сейчас проходят обследование в больнице.