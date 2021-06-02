Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Четверо подростков пострадали в ДТП на трассе Ростов-Таганрог

Четверо подростков пострадали в ДТП на трассе Ростов-Таганрог
На трассе в Ростовской области девочки-подростки 15 и 16 лет пострадали в аварии. Происшествие случилось в Мясниковском районе около 9 часов 4 июня.

По предварительной информации, 39-летняя женщина за рулем «Киа Рио» ехала по трассе Ростов-Таганрог в сторону села Самбек. В районе 20-го километра (хутор Хапры) она не справилась с управлением. Машина врезалась в металлическое ограждение, а затем - в рекламный щит.

- В результате аварии медицинская помощь потребовалась женщине-водителю и четырем пассажиркам в возрасте 15-16 лет, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Пострадавшие сейчас проходят обследование в больнице.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.