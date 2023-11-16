На трассе под Азовом пешеход пострадал под колесами легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе под Азовом водитель легковушки сбил пешехода. Авария случилась 15 ноября около 17:30.Предварительно 45-летний водитель «Киа Рио» ехал на 1-м километре Восточного обхода Азова. В какой-то момент на проезжую часть в неположенном месте вышел пешеход. Он хотел «проскочить» через дорогу и попал под колеса авто.- В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.