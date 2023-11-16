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На трассе под Азовом пешеход пострадал под колесами легковушки

На трассе под Азовом пешеход пострадал под колесами легковушки
На трассе под Азовом водитель легковушки сбил пешехода. Авария случилась 15 ноября около 17:30.

Предварительно 45-летний водитель «Киа Рио» ехал на 1-м километре Восточного обхода Азова. В какой-то момент на проезжую часть в неположенном месте вышел пешеход. Он хотел «проскочить» через дорогу и попал под колеса авто.

- В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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