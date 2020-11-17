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Один погиб, двое пострадали в лобовом ДТП на трассе под Азовом

Один погиб, двое пострадали в лобовом ДТП на трассе под Азовом
В аварии под Азовом погибла женщина, и пострадали водители. Трагедия случилась утром 19 ноября на трассе Азов - Староминская.

По предварительным данным, 63-летний водитель «ВАЗ-2105» поворачивал налево. Мужчина врезался во встречную «Шевроле Кобальт» под управлением 19-летнего парня. От сильного удара обе машины получили сильные повреждения.

- В результате столкновения 57-летняя женщина-пассажир ВАЗа скончалась, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Оба водителя автомобилей получили травмы.

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