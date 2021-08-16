На трассе М-4 «Дон» в ДТП с участием большегруза пострадали два человека

На 876 километре трассы М-4 «Дон» в ДТП с участием большегруза пострадали два человека. Происшествие случилось между Миллерово и Каменском-Шахтинским утром 18 августа.По предварительным данным, водитель за рулем «Лада Ларгус» столкнулся с проезжающим мимо грузовиком «Даф». От столкновения легковушку отбросило. После чего она врезалась в отбойник.Как сообщают в ГКУ РО "РО ПСС", в результате аварии пострадали две женщины. С травмами их госпитализировали.Причина аварии не уточняется.