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На трассе М-4 «Дон» в ДТП с участием большегруза пострадали два человека

На трассе М-4 «Дон» в ДТП с участием большегруза пострадали два человека

На 876 километре трассы М-4 «Дон» в ДТП с участием большегруза пострадали два человека. Происшествие случилось между Миллерово и Каменском-Шахтинским утром 18 августа.

По предварительным данным, водитель за рулем «Лада Ларгус» столкнулся с проезжающим мимо грузовиком «Даф». От столкновения легковушку отбросило. После чего она врезалась в отбойник.



Как сообщают в ГКУ РО "РО ПСС", в результате аварии пострадали две женщины. С травмами их госпитализировали.

Причина аварии не уточняется.

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