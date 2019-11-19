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На трассе М-4 «Дон» столкнулись грузовики

На трассе М-4 «Дон» столкнулись грузовики

На 1025-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области произошла авария с участием грузовиков. ДТП случилось около полудня 21 ноября.

По словам свидетелей происшествия, водитель большегруза врезался фуру, ехавшую впереди. Удар был такой силы, что оба транспортных средства получили сильные механические повреждения. Несмотря на серьёзные последствия, в аварии никто не пострадал.
– В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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