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На трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск 52-летний водитель большегруза разбился в ДТП

На трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск 52-летний водитель большегруза разбился в ДТП
В Ростовской области 52-летний мужчина за рулем большегруза разбился в ДТП. Авария случилась днем 13 ноября на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск.

По предварительным данным, водитель за рулем большегруза марки SHACMAN ехал из Ростова. На 88-м километре дороги он не справился с управлением и вылетел на обочину. На грунтовой дороге фура перевернулась.

- В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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