На трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск 52-летний водитель большегруза разбился в ДТП

В Ростовской области 52-летний мужчина за рулем большегруза разбился в ДТП. Авария случилась днем 13 ноября на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск.По предварительным данным, водитель за рулем большегруза марки SHACMAN ехал из Ростова. На 88-м километре дороги он не справился с управлением и вылетел на обочину. На грунтовой дороге фура перевернулась.- В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.