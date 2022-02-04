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На Текучева в Ростове водитель иномарки пострадал в аварии

На Текучева в Ростове водитель иномарки пострадал в аварии

В Ростове-на-Дону водитель «Рено» пострадал, столкнувшись с «Тойотой Ярис». ДТП случилось 8 февраля около полуночи на улице Текучева, 141б.

За рулем «Тойоты» находился 74-летний мужчина. Он потерял управление автомобилем и на полном ходу врезался в «Рено Логан». Второй легковушкой управлял 29-летний парень. От удара машины буквально раскидало на дороге. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в аварии пострадал водитель «Рено». Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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