На Текучева в Ростове водитель иномарки пострадал в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель «Рено» пострадал, столкнувшись с «Тойотой Ярис». ДТП случилось 8 февраля около полуночи на улице Текучева, 141б.За рулем «Тойоты» находился 74-летний мужчина. Он потерял управление автомобилем и на полном ходу врезался в «Рено Логан». Второй легковушкой управлял 29-летний парень. От удара машины буквально раскидало на дороге. Очевидцы вызвали скорую помощь.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в аварии пострадал водитель «Рено». Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.