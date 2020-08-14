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В Ростове-на-Дону водитель такси пострадал при столкновении со «Сканией»

В Ростове-на-Дону водитель такси пострадал при столкновении со «Сканией»
Таксист на «Рено Логане» столкнулся с тягачом в донской столице. ДТП случилось 17 августа около 6:00 на улице Черевичкина, 89.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 67-летний шофер, управляя автомобилем такси, ехал на очередной заказ. По предварительной информации, он сильно разогнался и не справился с управлением, от чего врезался в припаркованный тягач «Сканиа», за рулем которого был 31-летний водитель. От удара «Рено Логан» отбросило в дерево, примяв переднюю часть машины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель легковушки, - добавили в ведомстве. - С травмами его доставили в медучреждение.

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