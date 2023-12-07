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На скользкой трассе под Ростовом столкнулись 11 машин

На скользкой трассе под Ростовом столкнулись 11 машин
На трассе М-4 «Дон» произошла массовая авария. Утром 7 декабря сразу 11 машин столкнулись на скользкой дороге недалеко от Ростова.

Около 06:30 водитель фургона «Фиат Дукато» двигался по федеральной дороге в районе Круглого озера в Аксайском районе. За ночь асфальт покрылся коркой льда. Транспорт занесло, и он врезался в металлический отбойник. Удар был настолько сильным, что многотоннажное авто отбросило на «Тойоту Короллу». Сзади в этот момент ехал грузовик «Вольво». Водитель вывернул руль в сторону, чтобы избежать столкновения, и зацепил попутный КамАЗ. Последний повело в бок, и он протаранил «Хендай Солярис», стоявший на обочине. А «Вольво» продолжил движение и врезался в «Тойоту».

Мужчина на «Жигулях» примерно в этом же месте влетел в «Мерседес Бенц». А водитель фуры «МАН» протаранил «Тойоту Ленд Крузер». «Паровозик» замкнул еще один «Хендай Солярис». Водитель корейского авто влетел в «МАН», перегородивший дорогу.

По информации УГИБДД по Ростовской области, ДТП обошлись без пострадавших. А вот машинам досталось: весь транспорт получил механические повреждения.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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