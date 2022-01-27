На Северном обходе Ростова во время движения вспыхнула «ГАЗель»

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На Северном обходе Ростова в пути загорелась «ГАЗель». Происшествие случилось утром 29 января на трассе, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.Шофер увидел, как из-под капота начал валить дым. Спустя считанные минуты машина вспыхнула. Водитель мгновенно затормозил и припарковался у обочины. Схватив документы, он выбежал из машины. Через мгновение огнем был охвачен весь автомобиль.На место прибыла одна пожарная машина. «ГАЗель» тушили пять спасателей. Однако, несмотря на быстрое прибытие, от грузовика осталась лишь обугленная конструкция.Что стало причиной ЧП, выясняют специалисты.