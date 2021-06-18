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На трассе Ростов - Батайск загорелась «ГАЗель»

На трассе Ростов - Батайск загорелась «ГАЗель»

На трассе Ростов - Батайск в районе «Мегамага» загорелась «ГАЗель». Происшествие случилось 21 июня примерно в 16:00.

Грузовик загорелся на ходу на Ворошиловском мосту. Водитель успел припарковаться и выйти из горящей машины. На место вызвали спасателей. Пока пожарные ехали на место, огонь охватил почти всю площадь «ГАЗели» - четыре квадратных метра.

Как сообщают в ГУ МЧС, ЧП обошлось без жертв.

Теперь специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.

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