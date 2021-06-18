На «Ростсельмаше» неизвестные украли дорогостоящие приборы из комбайнов
В Ростове неизвестные обокрали один из крупнейших заводов - «Ростсельмаш». Об этом стало известно 21 июня.
Неизвестные забрали из комбайнов, которые находились на территории предприятия, мониторы для просмотра местности. Злоумышленники украли дорогостоящие приборы на общую сумму около 700 тысяч рублей, по 100 тысяч - каждый.
Когда именно произошла кража, сотрудники «Ростсельмаша» не знают, сообщил DonDay.ru. Сейчас на территории завода работают правоохранители.
Похожий случай в Ростовской области произошел на аэродроме «Таганрог-Южный». Там в декабре 2020 года обокрали «самолет Судного дня» Ил-80. Воздушное судно предназначалось для эвакуации правительства и управления всеми военными силами. Однако до востребования лайнер стоял в засекреченном охраняемом месте.
В какой-то момент сотрудники завода увидели, что на борту пропали 39 радиационных блоков и пять плат из демонтированных блоков. Неизвестные обокрали самолет на сумму более миллиона рублей.
Правоохранители бросились разыскивать злоумышленника. Ситуация усугублялась тем, что в день происшествия на аэродроме не работали камеры. Спустя месяц подозреваемый в краже был найден. Мужчина зарабатывал на жизнь ремонтными работами и воспитывал с супругой троих детей. Как он оказался замешан в краже, остается загадкой. Не исключено, что мужчину просто сделали «козлом отпущения», чтобы поскорее закрыть громкое дело.