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В Таганроге обокрали нужный на случай ядерной войны самолет

В Таганроге обокрали нужный на случай ядерной войны самолет
В Таганроге неизвестные проникли на территорию аэродрома «Таганрог-Южный» и обокрали «самолет судного дня» Ил-80.

Следы вскрытия обнаружили утром 4 декабря во время осмотра. Как сообщает DonDay.ru, в полицию о краже аппаратуры самолета заявил начальник службы авиабезопасности Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Что именно украли и какова стоимость ущерба, пока не известно. Также непонятно, как на завод с серьезной системой пропусков и наблюдения смогли пробраться неизвестные и похитить детали самолета, нужного на случай ядерной войны.

«Самолеты судного дня» были разработаны на базе пассажирских Ил-86 авиационным комплексом имени С. В. Ильюшина в конце 80-х годов. Он предназначен не только для эвакуации правительства, но и управления всеми военными силами. Воздушное судно оборудовано различными средствами связи, системами жизнеобеспечения и мощной энергоустановкой. Самолет может работать автономно. Конструкция крыла и корпуса дополнительно усилена - для уменьшения воздействия со стороны возможных взрывов. При этом вооружением судно не укомплектовано - защищать его в случае опасности должна истребительная авиация, сопровождающая самолет.

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