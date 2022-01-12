Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Профсоюзной в Ростове во время движения вспыхнул автомобиль

На Профсоюзной в Ростове во время движения вспыхнул автомобиль

В Ростове-на-Дону автомобиль вспыхнул прямо в пути. ЧП случилось на улице Профсоюзной около трех часов дня. Ростовчане поделились видео в соцсетях.

Очевидцы сообщают, что из проезжавшего мимо автомобиля начал валить дым. Водитель остановился и вышел из машины. Как только он открыл капот, показалось сильное пламя. Мужчина тут же вызвал пожарных и вытащил все вещи на улицу. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила два квадратных метра.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в ликвидации возгорания задействовали одну спецмашину. В результате происшествия никто не пострадал. Причина воспламенения устанавливается. Не исключено, что в автомобиле закоротила проводка.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.