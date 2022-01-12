На Профсоюзной в Ростове во время движения вспыхнул автомобиль

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В Ростове-на-Дону автомобиль вспыхнул прямо в пути. ЧП случилось на улице Профсоюзной около трех часов дня. Ростовчане поделились видео в соцсетях.Очевидцы сообщают, что из проезжавшего мимо автомобиля начал валить дым. Водитель остановился и вышел из машины. Как только он открыл капот, показалось сильное пламя. Мужчина тут же вызвал пожарных и вытащил все вещи на улицу. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила два квадратных метра.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в ликвидации возгорания задействовали одну спецмашину. В результате происшествия никто не пострадал. Причина воспламенения устанавливается. Не исключено, что в автомобиле закоротила проводка.