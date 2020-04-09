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В Ростове-на-Дону во время движения загорелась «Нива»: видео

В Ростове-на-Дону во время движения загорелась «Нива»: видео
Отечественный внедорожник загорелся во время движения в Ростове-на-Дону. ЧП произошло около часа дня 11 апреля.

Возгорание случилось, когда автомобиль двигался по улице Красноармейской. Очаг пожара находился под капотом машины.
- Площадь пожара составила два квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

К тушению привлекались две единицы техники и восемь спасателей. Причина возгорания устанавливается.

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