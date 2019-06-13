Дерево упало на автомобиль в Ростове



На машину в Ростове-на-Дону упало большое дерево. Происшествие случилось на пересечении улиц Тульской и Оганова днём 15 июня.



Крупный тополь рухнул в шаге от детской площадки. Ствол буквально раздавил припаркованный во дворе легковой автомобиль. Его буквально сложило пополам: у иномарки оказалась сильно повреждена крыша и выбиты стекла.



По счастливой случайности в машине никто не сидел, и поблизости с деревом не было ни одного человека. Как пишут очевидцы, тополь пилили работники коммунальных служб. На указанном пересечении улиц это уже третий случай падения дерева.

