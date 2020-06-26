На пляже в Ростове случился крупный пожар: видео
Пожар произошёл в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону. Примерно в 20 часов 28 июня на пляже Каррера произошло возгорание. Местные жители увидели густой чёрный дым и вызвали спасателей.
Как выяснилось, в старом карьере загорелись камыш и строительный мусор.
- Площадь пожара составила 300 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - На месте работают восемь человек личного состава и две единицы техники.
Пока не ясно, из-за чего произошло ЧП. Это предстоит выяснить дознавателям.