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На пляже в Ростове случился крупный пожар: видео

На пляже в Ростове случился крупный пожар: видео
Пожар произошёл в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону. Примерно в 20 часов 28 июня на пляже Каррера произошло возгорание. Местные жители увидели густой чёрный дым и вызвали спасателей.

Как выяснилось, в старом карьере загорелись камыш и строительный мусор.
- Площадь пожара составила 300 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - На месте работают восемь человек личного состава и две единицы техники.

Пока не ясно, из-за чего произошло ЧП. Это предстоит выяснить дознавателям.

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