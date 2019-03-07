На одной из улиц Ростова обнаружили труп мужчины



В Ростове-на-Дону на одной из улиц обнаружили тело мужчины. На труп наткнулись местные жители утром 12 марта. Он лежал возле дома № 52 по улице Ставского.



Поняв, что мужчина не дышит, очевидцы вызвали правоохранителей. Прибыв на место, следователи провели осмотр тела. В результате проверки на нём не обнаружили ни повреждений, ни следов насилия. На вид скончавшемуся - около 25 лет. Его личность пока остаётся неизвестной.



- По данному факту проводится проверка, - отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Специалисты устанавливают все детали произошедшего, а также причину смерти мужчины.