На месте крупного пожара в Азове обнаружили труп мужчины

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В Азове на месте крупного пожара обнаружили тело мужчины. О страшной находке сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.ЧП на улице Победы, 11 случилось 7 февраля около 19:30. В считанные минуты огонь охватил трехэтажное здание. Общая площадь пожара достигла 400 квадратных метров.С пламенем боролись почти полсотни спасателей на восьми автоцистернах. Полностью потушить пламя удалось спустя пять часов, к 1:30.Через некоторое время стало известно, что среди обугленных конструкций нашли тело мужчины. Его личность пока не установлена. Предположительно, он был бездомным. Горожанин скончался от отравления дымом.