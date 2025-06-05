Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На левом берегу вновь тушат крупный пожар

На левом берегу вновь тушат крупный пожар

В Ростове-на-Дону вновь зафиксировано крупное возгорание на левобережной территории, о чём проинформировали в областном управлении МЧС.

Согласно информации, предоставленной ведомством, по адресу: улица 1-я Луговая, 42 «Я», наблюдается горение травы, охватившее территорию в 500 квадратных метров.

Для ликвидации огня на место происшествия направлены десять пожарных и три единицы специализированной техники. К 11:40 пожарным удалось добиться локализации пламени.

Следует отметить, что накануне на улице 1-й Луговой были зарегистрированы два отдельных случая возгорания. По свидетельствам очевидцев, во время движения загорелся автомобиль КамАЗ, после чего огонь перекинулся на сухую растительность.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.