На левом берегу вновь тушат крупный пожар

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону вновь зафиксировано крупное возгорание на левобережной территории, о чём проинформировали в областном управлении МЧС.Согласно информации, предоставленной ведомством, по адресу: улица 1-я Луговая, 42 «Я», наблюдается горение травы, охватившее территорию в 500 квадратных метров.Для ликвидации огня на место происшествия направлены десять пожарных и три единицы специализированной техники. К 11:40 пожарным удалось добиться локализации пламени.Следует отметить, что накануне на улице 1-й Луговой были зарегистрированы два отдельных случая возгорания. По свидетельствам очевидцев, во время движения загорелся автомобиль КамАЗ, после чего огонь перекинулся на сухую растительность.