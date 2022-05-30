Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Кубани девушка погибла в жутком ДТП по дороге в Ростовскую область

На Кубани девушка погибла в жутком ДТП по дороге в Ростовскую область

В Выселковском районе на трассе М-4 «Дон» 28-летняя девушка погибла в жутком ДТП. Двое ее детей - полутора и семи лет - получили травмы различной степени тяжести. Авария случилась недалеко от станицы Березанской 1 июня, сообщает издание Югополис.

Предварительно известно, что девушка за рулем Hyundai Getz ехала вместе с детьми в сторону Ростовской области. В пути она не смогла справиться с управлением. На полной скорости врезалась в припаркованный на обочине УАЗ МЧС. Удар был такой силы, что иномарка буквально разлетелась на части.

Очевидцы ДТП вызвали «скорую» и до прибытия медиков постарались оказать пострадавшим первую помощь. К сожалению, девушка получила слишком тяжелые травмы. Она скончалась на месте. Ее детей отвезли в больницу. Об их состоянии пока ничего не известно.
Фото: yugopolis.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.