На Кубани девушка погибла в жутком ДТП по дороге в Ростовскую область

Фото: yugopolis.ru

В Выселковском районе на трассе М-4 «Дон» 28-летняя девушка погибла в жутком ДТП. Двое ее детей - полутора и семи лет - получили травмы различной степени тяжести. Авария случилась недалеко от станицы Березанской 1 июня, сообщает издание Югополис.Предварительно известно, что девушка за рулем Hyundai Getz ехала вместе с детьми в сторону Ростовской области. В пути она не смогла справиться с управлением. На полной скорости врезалась в припаркованный на обочине УАЗ МЧС. Удар был такой силы, что иномарка буквально разлетелась на части.Очевидцы ДТП вызвали «скорую» и до прибытия медиков постарались оказать пострадавшим первую помощь. К сожалению, девушка получила слишком тяжелые травмы. Она скончалась на месте. Ее детей отвезли в больницу. Об их состоянии пока ничего не известно.