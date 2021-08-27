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На Дону военнослужащий, лишившийся рук при взрыве патрона, скончался в больнице

На Дону военнослужащий, лишившийся рук при взрыве патрона, скончался в больнице
В Ростове скончался военнослужащий, которому оторвало руки при взрыве самодельного патрона. 25-летний Илья М. умер в стенах областного военного клинического госпиталя 28 августа.

Как сообщал Rostov.ru, ЧП случилось недалеко от хутора Красный Кут Октябрьского района. Накануне младший сержант, который служил по контракту в военной части Новочеркасского гарнизона, ушел в отпуск. Он поехал в гости к брату. 23 августа парень отправился на рыбалку к реке Аюта.

Илья глушил рыбу имитационным средством от миномета. В какой-то момент патрон сдетонировал прямо у него в руках. Взрывной волной военнослужащему оторвало кисти обеих рук. Кроме того, парень получил множество других травм. Его в тяжелом состоянии доставили в БСМП города Шахты.

Пять дней медики боролись за жизнь Ильи. Ему провели ряд операций, а когда состояние парня стабилизировалось, перевели в военный госпиталь. Однако спасти пациента не удалось. Как сообщил DonDay.ru, через пару дней после перевода в госпиталь он скончался.

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